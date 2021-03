Absolvententreffen des Worbiser Gymnasiums abgesagt

Schule findet derzeit noch für die meisten Schüler am heimischen Schreibtisch statt. Der reale Kontakt mit den Mitschülern, das Gespräch mit dem Lehrer oder das gemeinsame Erleben des Schulalltags sind für viele Mädchen und Jungen noch lange nicht in greifbarer Nähe, so Nadine Bölitz. Schon lange habe man aufgegeben, Prognosen darüber zu äußern, wann eine Rückkehr in ein „normales“ Schulleben möglich sein wird. Doch es bleibt zu hoffen, meint sie, dass mit der Rückkehr der fünften und sechsten Klassen an das Gymnasium ein erster Schritt in Richtung Normalität getan werde.

„Im Zuge dessen ist es uns auch nicht leichtgefallen, das diesjährige Absolvententreffen abzusagen, zumal wir dieses bereits im vergangenen Jahr aufgrund der damaligen Schulschließungen nicht durchführen konnten“, sagt Nadine Bölitz. Gern hätten sich die Schülerinnen und Schüler mit den Absolventen getroffen, in Erinnerungen geschwelgt und die einzelnen Lebenswege der jungen Frauen und Männer, die einst ihr Gymnasium besuchten, verfolgt. Doch durch die Coronapandemie ist nun leider alles anders. Das Festhalten an beliebten Traditionen ist derzeit unmöglich, Kontakte finden nur in einem ganz eng begrenzten Rahmen oder meist auf digitale Weise statt.

„Um dennoch auf den Austausch nicht gänzlich zu verzichten, haben wir uns überlegt, hiermit zu einem digitalen Absolvententreffen aufzurufen“, sagt Nadine Bölitz. Wer also das Worbiser Gymnasium „Marie Curie“ besucht hat und Lust hat, seinen bisherigen Lebensweg mit den jetzigen Schülern zu teilen, wer den diesjährigen Absolventen vielleicht Mut machen will oder einfach mal ein freundliches Wort an seine ehemaligen Klassenkameraden richten möchte, der ist herzlich eingeladen, einen Gastbeitrag zu schreiben. Der wird dann auf der Schulhomepage veröffentlicht. Schon jetzt sind Nadine Bölitz und ihre Mitstreiter ganz gespannt, von wem sie hören werden und was die Absolventen so alles aus ihrem Leben zu berichten haben.