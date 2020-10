Abstrakte Kunst in Bischofferöder Pfarrkirche

Pünktlich zum 30. Todestages des Künstlers Friedrich Press und dem 30. Jubiläum der Einheit Deutschlands hat das Kulturbüro des Rates der Evangelischen Kirche Deutschland in Berlin das Projekt „Land; Gut 2020“ ins Leben gerufen. In diesem Projekt geht es um kreative Teilhabe und kulturell inspirierende Gemeinschaft auf dem Land, also um Kunst und Kultur in ländlichen Regionen. Mitte der 60er-Jahre, kurz nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, spürte man Aufbruchstimmung in der Kirche und den Ruf nach Veränderung. In einem neuen Kirchenbild sah sich die Kirche als Haus Gottes und als Haus der Gemeinde gleichermaßen. Diesen Ruf hörte man auch in Bischofferode.

Künstler stellt mit seinen Werken Sehgewohnheiten in Frage

Die Kirche bedurfte einer umfangreichen Renovierung, denn die neugotische Ausstattung des Altarraumes war im Laufe der Zeit Opfer von Holzwürmern geworden. Pfarrer und Verantwortliche in der Kirchengemeinde sahen in dieser Neugestaltung neben Arbeit und Kosten auch eine Chance.

Unter Federführung des damaligen Ortspfarrers Meinolf Dunkel und mit Unterstützung fachkompetenter Gemeindemitglieder wandte man sich an den Dresdener Künstler Friedrich Press, dessen Arbeitsschwerpunkt in Sakralkunst und Kirchenraumgestaltung lag. Press, ausgebildeter Holz- und Steinbildhauer, der als freischaffender Künstler vorwiegend an christlichen Themen arbeitete, zählt zu den bedeutendsten deutschen Bildhauern des 20. Jahrhunderts. Er war aber auch ein Künstler, der es dem Betrachter seiner Werke nicht leicht machte, der Sehgewohnheiten in Frage stellte und dessen Kunst die Meinungen spaltet.

Er abstrahierte und reduzierte mit der Absicht, zum Denken anzuregen. Grundwahrheiten menschlicher Existenz, Glaube, Zweifel, Schmerz, Liebe, Trauer und Freude setzte er in abstrakte Kunst um. Friedrich Press gestaltete über 40 Kirchen, vorwiegend in der DDR. Eines seiner international bekanntesten Werke ist die Pietà, die größte Skulptur, die je aus Meißner Porzellan hergestellt wurde, in der Katholischen Hofkirche in Dresden.

Für das Gotteshaus in Bischofferode hatte er die Idee, den Chorraum dem Geheimnis der heiligen drei Tage – Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern – zu widmen.

Die höhere Abgrenzung des Altarraumes sollte an den Garten Getsemani erinnern, der Altar die Tischgemeinschaft des letzten Abendmahls Jesu mit den zwölf Aposteln am Gründonnerstag andeuten. Aber dominierend im Raum sollte die überlebensgroße Gestalt des gekreuzigten Christi sein, mit den stark abstrahierten Wunden, die die göttliche Liebe verdeutlichen. Friedrich Press bekam den Auftrag.

Das ist nun 50 Jahre her, und noch immer scheiden sich die Geister an den Darstellungen des Expressionisten Press. In einer Abendveranstaltung unter Leitung des Projektleiters vom Kulturbüro der EKD, Klaus Martin Bressgott, waren die Gemeindemitglieder eingeladen, noch einmal zurückzuschauen auf das Wachsen und Werden ihrer Kirchenkunst und sich mitnehmen zu lassen in die künstlerische Ausdrucksweise seines Glaubens.

Die Bischofferöder fassten damals zu, halfen und spendeten viel Geld, um diesen Kunstwerken in ihrer Kirche eine bleibende Heimat zu geben. Für Friedrich Press, der schon im Rentenalter war und alles selbst behauen hat, war dies eine seiner körperlich schwersten Arbeiten, die er je gemacht hat. Zum Patronatsfest Maria Geburt 1972 wurde das Kreuz in der Kirche aufgestellt. So mancher erinnerte sich daran, dass man zunächst dachte, das wäre nur das Gerüst und auf das richtige Kreuz wartete. Bischof Hugo Aufderbeck, der damals die Weihe vornahm, sagte anerkennend: „Das war ein gewagtes aber gut gelungenes Unternehmen“. Ein halbes Jahr später ergänzte die von Friedrich Press geschaffene Marienstatue das Kunstwerk. Inzwischen kann man sagen, dass sich die meisten Kirchenbesucher mit der Kunst im Altarraum arrangiert haben.