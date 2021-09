Leichthubschrauber womöglich abgestürzt: Rettungskräfte im Großeinsatz

Großeinsatz wegen womöglich abgestürztem Leichthubschrauber

Der Polizei wurde am Samstag um 16.30 Uhr gemeldet, dass ein Leichthubschrauber in der Nähe von Osterhagen an der Grenze zu Thüringen abgestürzt oder notgelandet sein könnte.

Foto: Silvio Dietzel