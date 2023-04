Acht harte Wochen stehen Eichsfelder Pendlern bevor

Eichsfeld/Göttingen. Rund um das Autobahndreieck Drammetal von der A 38 zur A 7 gibt es in Kürze eine größere Baustelle mit Umleitungen ins Eichsfeld. Der Spaß geht bis Anfang Juli, heißt es.

Eine größere Baustelle kommt in den nächsten Wochen auf die Eichsfelder Pendler Richtung Westen zu. Zwischen Göttingen und Hedemünden muss auf der A 7 über das Autobahndreieck Drammetal mit Anbindung an die A 38 hinweg auf acht Kilometern die Deck- und Binderschicht ausgetauscht werden.

Dazu wird der gesamte Verkehr von Ende Mai bis Anfang Juli mit zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung auf die Richtungsfahrbahn Hannover gelegt. Mit dem Bau der insgesamt sechs Mittelstreifenüberfahrten soll es Ende April losgehen, heißt es von der Autobahn GmbH des Bundes. Dazu müssen an einem Wochenende am Dreieck Drammetal und am Rastplatz Göttingen-West Sperrungen erfolgen.

Die Umleitungen für den Verkehr von der A 38 Richtung Kassel erfolgt über die A 7 in Richtung Hannover bis Göttingen; dort abfahren und in Richtung Kassel wieder auffahren. Der Verkehr von der A 7 in Fahrtrichtung Halle wird bis Hann. Münden-Hedemünden geleitet; dort abfahren und in Richtung Hannover wieder auf die A 7 zum Autobahndreieck Drammetal fahren. Die Tank- und Rastanlage Göttingen-West wird komplett gesperrt. Das genau Datum für diese Sperrungen steht noch nicht fest und wird rechtzeitig angekündigt.