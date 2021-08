Achtjähriger bei Unfall im Eichsfeld schwer verletzt

Der Junge kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Arenshausen. Im Eichsfeld wurde ein Achtjähriger von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Auch der Großvater des Jungen kam in ein Krankenhaus.

Ein 8-jähriges Kind wurde am Dienstag bei einem Unfall im Eichsfeld schwer verletzt. Wie der Polizei am Mittwoch informierte, sei der Junge mit seinem Cityroller auf der Straße zwischen Arenshausen und Kirchgandern, auf Höhe des Gewerbegebietes auf die Fahrbahn gefahren und wurde von einem Pick Up erfasst.

Der 53-jährige Fahrer habe noch versucht auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Junge stürzte und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Großvater des Jungen, der den Unfall mit ansehen musste, erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.