Adam, Eva und die Schlange auf einer Eichsfelder Burg

Bodenstein. Unterhaltsamer Abend auf der Burg Bodenstein. Erstmals gibt sich dort der Comedian und Schauspieler Frank Sauer die Ehre.

Zum Kabarettabend wird am Freitag, 21. Juli, 20 Uhr, in den Burgsaal der Burg Bodenstein eingeladen. Erstmals gastiert dort der Comedian Frank Sauer mit seinem Programm „Adam und Eva hätten die Schlange lieber mal gegrillt“. In der Programmankündigung heißt es: Mann, Frau, Apfel – das ist der flotte Dreier, mit dem die Geschichte beginnt. Leider. Denn was wäre uns nicht alles erspart geblieben, wenn diese blöde Sache mit der Schlange nicht gewesen wäre. Aber Adam und Eva, die Vorläufer sämtlicher Ehen, Langzeitbeziehungen und Tagesabschnittsverhältnisse, mussten sich ja verführen lassen, wurden dafür aus dem Paradies vor die Tür gesetzt.

Eintritt: 20 Euro. Karten unterTel.: 036074 / 970