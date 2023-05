Änderungen auf einigen Eichsfelder Buslinien

In einigen Eichsfeldorten fahren die Busse für ein paar Tage an anderen Haltestellen ab. (Symbolfoto)

Eichsfeld. In drei Orten im Eichsfeld stehen für wenige Tage abweichende Haltestellen für die Busfahrgäste zur Verfügung. Aber in einem Dorf läuft es ab Montag wieder normal.

In den nächsten Tagen gibt es Änderungen auf einigen Buslinien. Vom 8. bis 17. Mai werden in Heiligenstadt die Bushaltestellen „Forsthaus“ und „Holzweg“ nicht bedient. Zudem werden Fahrgäste auf den Linien 8, 9 und 12 gebeten, statt der Bushaltestellen „Unterer Holzweg“ sowie „Villa Lampe“ den Busbahnhof zum Ein- und Ausstieg zu nutzen. Ebenfalls ab Montag verkehren die Linien 3 und 20 in Reinholterode wieder regulär.

In Dingelstädt kommt es ab 10. Mai zu Änderungen. Busse der Linie 1 in Fahrtrichtung Leinefelde können die Bushaltestellen „Birkunger Straße“ und „Bahnhof“ nicht bedienen. Fahrgäste werden gebeten, am ZOB Dingelstädt zuzusteigen.

Mehr Informationen unter Telefon: 03605 / 5152-53.