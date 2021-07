Änderungen im Busfahrplan der Eichsfeldwerke

Rüstungen/Vollenborn. Auf diese Änderungen müssen sich Fahrgäste einstellen.

Zu Fahrplanänderungen kommt es vom 21. bis 26. Juli auf den Linien 8, 9, 10 und 11, heißt es in einer Mitteilung der Eichsfeldwerke am Donnerstag. Grund dafür ist die Vollsperrung zwischen Rüstungen und dem Abzweig Lehna. Die Bushaltestelle „Unterdorf“ in Rüstungen kann in dieser Zeit nicht bedient werden. Aufgrund der Vollsperrung zwischen Deuna und Vollenborn vom 21. Juli bis 1. August gilt ebenfalls ein geänderter Fahrplan für die Linien 31 und 32.

Fahrgäste aus Vollenborn müssen für die Weiterfahrt in Deuna umsteigen. Die Abfahrtszeiten sind an den Bushaltestellen ausgehängt und unter www.eichsfeldwerke.de oder über die App „EW Businfo“ abrufbar.