Ärzte geben Informationen auch für Eichsfelder: Von Schmerztherapie bis neues Gelenk

Göttingen. Bei der Weender Visite des Evangelischen Krankenhauses Göttingen-Weende geht es um verschiedenste medizinische Themen, die von der Schmerztherapie über die Geburtshilfe bis zur Frage nach einem neuen Gelenk reichen.

Das Evangelische Krankenhaus Göttingen-Weende setzt seine Reihe „Weender Visite“ fort. Die Vorträge geben die Möglichkeit, mit Experten ins Gespräch zu kommen. In den gut einstündigen Veranstaltungen würden aktuelle Themen der Medizin verständlich vorgestellt, und es werde über Neuerungen bei der Diagnose und Therapie unterschiedlicher Krankheitsbilder berichtet, so Sprecher Stefan Rampfel. Teilnehmer könnten diskutieren und persönliche Fragen stellen.

Am Dienstag, 23. Mai, 18 Uhr, geht es laut Ankündigung um das diabetische Fußsyndrom, am 27. Juni um „Schmerztherapie, wann und warum? Sinn und Nutzen einer Multimodalen Schmerztherapie“.

Axel Funke und Trutz Heinemann, Hauptoperateure im Endoprothetikzentrum Göttingen/Neu-Mariahilf des EKW gehen am 18. Juli der Frage nach „Hüft-/Kniearthrose: Brauche ich ein neues Gelenk?“, derweil sich am 29. August alles um die Frage „Der OP-Roboter – Realität oder Zukunftsmusik?“ dreht. Am 19. September ist das Thema „Das Kreuz mit dem Kreuz – der enge Wirbelkanal“ dran und am 17. Oktober „Unsere Kinder, kommen sie immer von ganz alleine oder brauchen sie manchmal einen kleinen Schups?“.

Am 21. November spricht Stephan Schmidt-Schweda, Chefarzt für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin, über „Herzkrank? Schütze dich vor dem Herzstillstand“. Am 12. Dezember geht es um Harnsteine.