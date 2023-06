Agentur ist für Arbeit in Leinefelde einen Tag geschlossen

Leinefelde. Die Agentur für Arbeit bleibt in der kommenden Woche an einem Tag geschlossen. Kundinnen und Kunden entstehen keine Nachteile.

Die Agentur für Arbeit in Leinefelde bleibt am Mittwoch, 28. Juni, für den Besucherverkehr aus organisatorischen Gründen geschlossen, teilt Pressesprecherin Andrea Springer am Freitag mit. Wichtige Anliegen, wie beispielsweise die Arbeitslosmeldung, können am darauffolgenden Freitag persönlich zu den üblichen Öffnungszeiten nachgeholt werden. „Durch die Meldung am Freitag entstehen für Kundinnen und Kunden in diesem Fall keine Nachteile“, heißt es in der Mitteilung von Andrea Springer weiter.

Vieles lasse sich auch online erledigen. Mit dem Services der Arbeitsagentur unter www.arbeitsagentur.de/eservice können zahlreiche Anliegen einfach, schnell und sicher erledigt werden, erklärt Andrea Springer.