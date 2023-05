Akrobaten, Feuerspucker und Clownerie gibt es in der Eichsfelder Kreisstadt

Heiligenstadt. Der Theater-Circus Le Fleur gastiert in Heiligenstadt und freut sich auf die Eichsfelder Familien. Tiere hat der Zirkus nicht.

Bis vor wenigen Wochen waren Carlo Schmidt und seine Familie noch mit ihrem Puppentheater unterwegs, jetzt präsentiert die siebenköpfige Familie aus Sachsen-Anhalt etwas ganz anderes und kommt mit ihrem Theater-Circus Le Fleur nach Heiligenstadt.

„Nach der schwierigen Coronazeit wollen wir jetzt richtig durchstarten. Wir wagen einen Neustart und gehen zu unseren Wurzeln zurück, denn wir stammen aus einer Zirkusfamilie und wollen das nun modern interpretieren“, sagt Schmidt.

Und schnell zählt er auf, was man zu bieten hat. Die Palette ist breit und reicht vom Feuerspucker über Luft- und Kraftakrobatik bis zur Jonglage. Wenn es in ein paar Tagen in der Kreisstadt heißt „Manege frei“, dann ist auch Clown Zitrone mit von der Partie. Der lustige Geselle will nicht nur die Lachmuskeln der kleinen und großen Gäste strapazieren, sondern sie auch in das Geschehen unter der Zirkuskuppel einbinden. Und so verspricht Schmidt ein unterhaltsames, amüsantes und spannendes Erlebnis.

Bevor die Familie ihr Zelt auf dem Festplatz am Richteberg aufbaut, verrät der Mann, der mit seinem Theater-Circus unter anderem in Seesen und Clausthal-Zellerfeld Station machte, noch etwas: „Wir haben keine Tiere.“

Das Programm dauert eineinhalb Stunden und ist laut Schmidt für die ganze Familie geeignet.

15 Eintrittskarten spendierte er für den guten Zweck. Sie gehen an die neue Kulturtafel, die Bedürftigen die Teilhabe an kulturellen Veranstaltungen ermöglichen möchte.

Der Theater-Circus Le Fleur gastiert von Freitag, 12. Mai, bis Sonntag, 14. Mai, in Heiligenstadt. Vorstellungen gibt es am ersten Tag um 16 Uhr, am zweiten um 15 Uhr sowie am dritten Tag um 11 Uhr. Reservierungen unter Telefon: 0162/6128198.