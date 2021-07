Aktuell noch 25 Corona-Infizierte im Landkreis Eichsfeld

Eichsfeld. Eine Korrektur kommt vom Robert-Koch-Institut.

Aktuell sind im Landkreis Eichsfeld noch 25 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, das geht aus den Zahlen des Landratsamtes am Dienstag hervor. Zudem wurden auch keine weiteren Neuinfektionen festgestellt. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 2.

Am Montag wurde dieser noch mit 3 angegeben. Eine Korrektur nahm das Robert-Koch-Institut bei den Zahlen der Neuinfektionen vor. Demnach gibt es zwei positive Fälle weniger als bisher gemeldet, heißt es auf Nachfrage aus dem Eichsfelder Landratsamt. Damit sinkt die Gesamtzahl in der Statistik des Gesundheitsamtes mit den Menschen, die mit dem Virus infiziert sind oder waren, auf 6247.

Mit 17 Infizierten ist die Stadt Heilbad Heiligenstadt am stärksten betroffen. Sechs Infizierte gibt es laut dem Gesundheitsamt in der Stadt Leinefelde-Worbis und zwei in der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg-Eichsfeld. Positive Nachrichten gibt es wie schon am Montage aus den Krankenhäusern. Keine Person aus dem Landkreis Eichsfeld muss aufgrund einer Covid-19-Erkrankung derzeit stationär behandelt werden.

