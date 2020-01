Eichsfeld. Die Nordhäuser Arbeitsagentur stellte am Donnerstag die Januar-Zahlen vor.

Aktuelle Zahlen vom Arbeitsmarkt: 2443 Eichsfelder sind ohne Job

Dass der Winter mit Schnee bislang ausblieb, ist laut dem Nordhäuser Arbeitsagenturchef Karsten Froböse, der am Donnerstag die aktuellen Arbeitsmarktzahlen vorlegte, eher ein Segen. Nach kurzer Pause werde in vielen Außenbereichen wieder angepackt. Im gesamten Agenturbezirk sind es weniger als 9.000 Frauen und Männer, die keinen Job haben, etwas über 1.000 mehr als vor einem Monat und über 500 weniger als im Januar 2019. „In einem Januar war die Arbeitslosigkeit seit 30 Jahren noch nie so niedrig.“

Im Baugewerbe sinkt Zahl der Jobsuchenden um fast sieben Prozent Knapp 700 Arbeitslose sind derzeit noch in den Landkreisen Nordhausen, Kyffhäuser und Eichsfeld für die Land-, Forst- und Tierwirtschaft sowie den Gartenbau gemeldet, 13 Prozent weniger als vor einem Jahr. Für das Baugewerbe sank die Zahl der Jobsuchenden um fast sieben Prozent. Laut Froböse gibt es jedoch mehr arbeitslose Agenturkunden. In Nordhausen und den beiden Geschäftsstellen wurden 3.949 Arbeitslose gezählt, drei Prozent mehr als 2019. Durch die schwächere Arbeitskräftenachfrage einzelner Wirtschaftszweige setzte sich die Entwicklung der vergangenen Monate, wenn auch in abgeschwächter Form, fort. Industrie, Handwerk und Pflegebranche suchen Fachkräfte Froböse sieht in erster Linie den hohen Personalbedarf anderer Branchen. In weiten Teilen der Industrie oder im Handwerk würden Fachkräfte gesucht, ebenso in Pflegeeinrichtungen. Qualifizierte Menschen könnten hier schnell wieder vermittelt werden. Die Arbeitslosenquote im Eichsfeld blieb im Januar mit 4,5 Prozent zum Vorjahresmonat unverändert. Knapp 2.443 Personen waren auf Jobsuche