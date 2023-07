Akuter Wassermangel im Eichsfeld und die Folgen

Eichsfeld. Die untere Wasserbehörde im Landkreis Eichsfeld führt derzeit vermehrt Gewässerschauen durch. Das ist verboten:

Aufgrund der Trockenheit führt die untere Wasserbehörde vermehrt Gewässerschauen durch. Zahlreiche ungenehmigte Wasserentnahmen an Bächen, Flüssen und Standgewässern wurden festgestellt. Daher weist die Behörde darauf hin, dass nur das Schöpfen mit Handgefäßen zur Wasserentnahme zulässig ist. Alle anderen Wasserentnahmen, insbesondere auch der Einsatz von Pumpvorrichtungen, bedürften einer Erlaubnis. Ungenehmigte Entnahmen seien Ordnungswidrigkeiten und könnten mit empfindlichen Bußgeldern geahndet werden.

Trotz einiger Regenschauern, so das Umweltamt, litten die Gewässer an akutem Wassermangel. Erhebliche Beeinträchtigungen seien zu vermeiden, um Tiere und Pflanzen vor Schaden zu bewahren.

Alle Eingriffe, also auch Wasserentnahmen, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können, sind laut Umweltamt verboten. Folglich dürfe auch das Schöpfen mit Handgefäßen nur so erfolgen, dass die Gewässer nicht geschädigt würden.

Hält die Trockenheit an und verschlechtert sich die Situation an den Gewässern weiter, will das Landratsamt eine Allgemeinverfügung bis hin zum Verbot des Gemeingebrauchs an Flüssen und Bächen erlassen.