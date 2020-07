Leinefelde. TÜV Thüringen eröffnet im Eichsfeld erste Prüfstelle in Leinefelde. Partner erhoffen sich Synergien.

Albertsmeyer-Gruppe investiert in Leinefelde 200.000 Euro

Die erste Prüfstelle des TÜV Thüringen im Eichsfeld hat am Montag ihre Arbeit aufgenommen. „Es ist die erste Prüfstelle im Eichsfeld, die dreizehnte in Thüringen und eingeweiht wird sie am Montag, dem 13. Hoffen wir das es ein gutes Omen ist“, sagte Andreas Naumann, Technischer Leiter beim TÜV Thüringen, vor dem obligatorischen Banddurchschnitt.

Baustart für die Prüfstelle in der Berliner Straße durch die Albertsmeyer-Gruppe war im Februar. In weniger als sechs Monaten konnte die neue Halle, für deren Bau rund 200.000 Euro investiert wurden, fertiggestellt werden. Der Tüv Thüringen hat diese von der Albertsmeyer-Gruppe gemietet und selbst noch einmal 60.000 Euro in die Einrichtung investiert.

Trotz der neuen Prüfstelle bleibe laut Andreas Naumann der Schwerpunkt auch weiterhin die Arbeit in den Autohäusern. Man habe für sich nur einen „weißen Fleck“ geschlossen, da sich die nächsten Prüfstellen des Tüv Thüringen erst in Eisenach und Nordhausen befinden. Neben den bekannten Untersuchungen werden in Leinefelde unter anderem Wertgutachten von Fahrzeugen erstellt. Ebenso könnten unkompliziert Änderungsabnahmen bis hin zur Begutachtung von Oldtimern durchgeführt werden.

Die Albertsmeyer-Gruppe erhofft sich Synergien. Laut Geschäftsführer Sachsa Albertsmeyer sei es für die Autohäuser wichtig, vor Ort einen neutralen Ansprechpartner für die Kunden zu haben. Dies spiele zum Beispiel bei der Bewertung der Leasingrückläufer eine große Rolle. Und für die Fahrzeugbesitzer die eine Hauptuntersuchung brauchen sei nun zentral in Leinefelde immer ein Ansprechpartner vor Ort, ohne das man im Autohaus einen Termin machen müsste.

„Es wird immer ein Prüfingenieur, ein Wertgutachter und ein Mitarbeiter für den Kundenempfang da sein“, sagt Jörg Nossol, Regionalleiter Nordthüringen beim TÜV Thüringen.