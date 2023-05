Albtraumszenario in Eichsfelder Küchen

Für Morgenmuffel und Kaffeeliebhaber ist eine Tasse des flüssigen Muntermachers nicht nur im Eichsfeld ein Muss. Doch was macht man, wenn Notstand herrscht?

Es ist der blanke Horror für den Großteil der Menschen: Man ist an der Arbeit und schwer damit beschäftigt, die Augenlider wenigstens auf halbmast zu halten. Die Nacht war kurz, aber dafür bescheiden.

Koffein muss her, am besten in flüssiger und heißer Form. Ich schlurfe also in die Küche, lege eine Filtertüte in die Kaffeemaschine, nehme die Kaffeedose in die Hand – und bekomme ein ungutes Gefühl. Die Dose ist leicht. Viel zu leicht. Und ich kann deutlich das Klappern des Löffels hören. Nach Abheben des Deckels wird aus dem Verdacht furchtbare Gewissheit: Der Kaffeelöffel liegt brach auf dem nahezu blanken Boden. Nur vereinzelte Krümel des braunen Pulvers verteilen sich um ihn herum.

Daniel Wiegand, Redakteur Lokalredaktion Eichsfeld Foto: Eckhard Jüngel

Doch damit nimmt der Schrecken kein Ende, denn zu allem Überfluss ist auch noch Feiertag. Alle Geschäfte sind dicht, die Nachschuborganisation damit ausgeschlossen. Rechtfertigt ein solcher Fall eigentlich den Ruf nach der Polizei? Immerhin heißt es ja nicht umsonst „Freund und Helfer“. Und wenn man in einer solchen Situation keinen Freund und Helfer braucht, wann dann?