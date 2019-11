Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Als Werbung noch viel mehr Handwerk war

Fragt man in Niederorschel nach Deko-Müller, weiß wahrscheinlich jeder, wer gemeint ist. Und zwar der Gründer der Werbetechnikfirma in der Bahnhofstraße. Peter Müller arbeitete bis 1988 im VEB Dienstleistungsbetrieb in der Werbeabteilung. Diese „DEKO“, so der damalige Name, befand sich in Niederorschel. Und somit entstand in der Bevölkerung der Name Deko-Müller. „Noch heute werde ich so zugeordnet“, sagt Ricarda Müller-Böttger. „Da wird sich gewundert, dass unter dem Namen nichts im Telefonbuch steht.“ Die Tochter des Gründers führt heute zusammen mit Mutter Ritta und Bruder Benjamin die Geschäfte in der Firma.

Gewerbegenehmigung im Dezember 1988 beantragt

Eine Genehmigung für diese beantragte Peter Müller am 15. Dezember 1988. Der Rat des Kreises Worbis erteilte sie zum 1. Mai 1989. Ein Handwerksbetrieb für Schriften- und Grafikmalerei konnte am Niederorscheler Markt entstehen. Die Auflagen: Bis Ende des Jahres durfte Peter Müller nicht mehr Umsatz machen als 15.000 Ost-Mark. Und: Der Betreib war ohne Arbeitskräfte zu führen.

Der erste Firmensitz der Müllers war ein altes Weberhäuschen auf dem Marktplatz in Niederorschel. Foto: Werbetechnik Müller

„Das ist schon irre, wenn man die Gewerbegenehmigung so in der Hand hält“, sagt Ricarda Müller-Böttger, die stolz darauf ist, dass ihr Vater vor 30 Jahren so viel Mut bewiesen hatte. Aber was kann man sich unter Werbung in der DDR überhaupt vorstellen?

„Wir haben alles bedruckt“, sagt Ritta Müller. „Stirnbänder, Fanschals, Schweißbänder, Spruchbänder, Messetafeln und Fanartikel für angesagte Ost-Bands.“ Zum Teil wurde die Schrift da noch mit Gummibuchstaben auf Holzblöcken händisch gesetzt. Auch Aufkleber kamen aus dem Kleinunternehmen, das seinen Ursprung in einem alten Weberhäuschen am Markt hat.

Mit Eichsfelder Wurst geschmiert

Die Mangelwirtschaft in der DDR ging natürlich auch nicht an den Müllers vorbei. „Aber wir haben gut improvisiert“, sagt Ricarda Müller-Böttger und Mutter Ritta erklärt: „Wir haben uns die Siebdruckmaschine selbst gebaut. In die Auslassung eines ausgedienten Nähmaschinentisches kam eine Platte, in die wir viele Löcher bohrten. Unten drunter bauten wir einen Staubsauger, damit die zu bedruckende Folie im Vakuum an das Sieb gesaugt werden konnte.“ An diesen kleinen Tischen wurde alles gedruckt. Die Folien für die Aufkleber zum Beispiel mussten in Oranienburg bei Berlin gekauft werden, die einzige Firma im Osten, die so etwas vertrieb. „Ohne Beziehungen kam man nicht an Material. Wir haben geschmiert mit Kaffee, Westgeld und Wurst aus dem Eichsfeld“, sagt Ritta Müller.

Als Günter Schabowski im Fernsehen die Grenzöffnung verkündete, waren Ricarda und Ritta Müller gerade zur Demo in Leinefelde. „Als ich davon hörte, habe ich es nicht geglaubt“, sagt Ricarda Müller-Böttger. Zuhause hatte es der Vater am TV verfolgt. In den Westen wollte man dann schon fahren, aber Peter Müller wollte sich nicht in die Reihe der Autos stellen, die von Teistungen teilweise bis nach Nordhausen reichte. Also ging es Richtung Berlin. „Da waren die Straßen ja frei“, sagt Ritta Müller. Von Unter den Linden aus war das Brandenburger Tor weiträumig abgesperrt, erinnern sich die beiden. „Aber wir haben die Menschen ganz klein auf der Mauer stehen und tanzen sehen.“

Euphorische Stimmung bei der Grenzöffnung

Am 11. November 1989 schritten die Müllers am Grenzübergang Bornholmer Straße in den Westen. „Die DDR-Bürger standen da alle ordnungsgemäß in einer Reihe und haben Lieder gesungen“, erinnert sich Ritta Müller. „Es war eine euphorische Stimmung. Wir sind dann einfach mit der U-Bahn quer durch die Stadt“, fügt die Tochter hinzu. Von einem Teil ihres Begrüßungsgeldes habe sie sich Schuhe gekauft.

Von der Euphorie angesteckt, druckte die Familie Aufkleber mit der Aufschrift „Visafrei – ich bin dabei!“ und verschenkte sie aus einem Verkaufswagen heraus in Leinefelde an der Turmapotheke an alle Menschen, die die Grenzöffnung feierten. Zurück in Niederorschel musste die Familie dann gut überlegen, wie es weitergehen soll. „Wir wussten ja nicht, wie weit der Westen war in der Werbetechnik. Er war aber gar nicht so weit“, sagt Ritta Müller.

Mutter Ritta Müller (2.v.l.) mit Sohn Benjamin Müller (links), Enkel Quirin Zöppig und Tochter Ricarda Müller-Böttger. Foto: Werbetechnik Müller

Alles riskiert – mit Erfolg

Peter Müller riskierte es, expandierte – trotz Währungsunion und Schulden am Ende mit Erfolg. Anfang 1990 wurde ein Haus in der Hauptstraße in Niederorschel gekauft – der neue Firmensitz. Drei Jahre später zog das Unternehmen in die Räume des ehemaligen Konsums in der Bahnhofstraße, wo die Müllers heute noch zu finden sind.

Als Peter Müller 2004 verstarb, haben Kinder und Frau den symbolischen Staffelstab übernommen. Ricarda Müller-Böttger lernte bereits 1988 den Beruf des heutigen Grafiker und Werbetechnikers und ist heute die Verantwortliche für den grafischen Bereich. Mutter Ritta hat eine kaufmännische Lehre abgeschlossen. Die Firma zu führen – dazu musste sie sich vieles selbst aneignen. Benjamin Müller brach seine Lehre zum Schilder- und Leichtreklamehersteller wegen der Krankheit des Vaters ab. Später absolvierte er ein Fernstudium in der Werbebranche und ist heute Techniker, Außendienstler und Ansprechpartner für den Bereich Brauereiwerbung, den Löwenanteil der Aufträge der Firma.

Spendenaufruf zur Jubiläumsfeier

Und besonders freute sich Ritta Müller, als Enkel Quirin ins Unternehmen einstieg. Er ist mit Ausbildung und Meistertitel der Montageprofi auf den Baustellen. „Eigentlich gehört er bereits 27 Jahre zum Betrieb, denn vom ersten Tag hat er in der Wippe neben dem Schreibtisch das Treiben verfolgen können.“

Bei der Jubiläumsfeier des Familienunternehmens baten die Müllers um Spenden für das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz. Mit ihm sei man schon über viele Jahre eng verbunden. Stolze 4500 Euro kamen zusammen.