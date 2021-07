Altägyptische Schreibwerkstatt in Breitenworbis

Breitenworbis. Kinder der Regelschule in Breitenworbis erleben einen Geschichtsunterricht zum Anfassen.

Geschichte zum Anfassen erlebten jetzt die Fünftklässler der Regelschule in Breitenworbis. Historie anschaulich zu vermitteln und Schüler dabei zu begeistern, falle vor allem bei zeitlich weit entfernten Epochen schwer, heißt es aus der Bildungseinrichtung. Doch gerade das alte Ägypten bietet unzählige Möglichkeiten, einen handlungsorientierten Einblick in das Leben dieser Kultur zu geben. Und so wurde die letzte Stunde vor den Ferien nicht etwa für das Zeigen von Dokumentationen, sondern für eine altägyptische Schreibwerkstatt genutzt.

Wie schon die Beamten und Priester der Hochkultur am Nil schrieben und malten auch die Kinder beider fünften Klassen auf dem Schreibmaterial jener Zeit – Papyrus. Dass das nicht einfach so im Supermarkt erhältlich war wie heutige Schreibblöcke, sorgte anfangs schon für Fragen unter den Schülern. Doch wie die Herstellung dieses Rohstoffs tatsächlich ablief, wurde ihnen dann schnell mit einer echten Papyruspflanze verdeutlicht: Kreuzweise übereinander gelegte Streifen des Staudenstängels seien einst zu einem festen Blatt gepresst worden, berichtet der Geschichtslehrer der Schule.

„Geschrieben wurde übrigens mit Binsen“, verweist er auf diese festen Gräser. Diese habe man seinerzeit mit einem Hammer so lange geklopft, bis sich das Ende der Binse gespalten habe. Übrig blieben lockere Fasern, fast wie bei einem modernen Pinsel.

Besonders begeistert zeigten sich die Kinder schließlich über eine Übersetzungstabelle für Hieroglyphen. Dadurch verabschiedeten sich nicht wenige der „Fünfer“ mit einem Papyrus-Lesezeichen verziert mit ihrem Namen in die Ferien – natürlich geschrieben in den mystischen Zeichen aus dem Reich der Pharaonen. Allerdings waren sie nicht die einzigen Kinder, die mit vollen Händen in den Sommer zogen. Immerhin hatten die Sechstklässler kurz zuvor die Mosaiken des antiken Roms kennengelernt und die Kunst der kleinen Steinchen mit Papierstücken imitiert.