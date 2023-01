Altarweihe nach Kirchensanierung im Eichsfeld

Die Kirche St. Johannes der Täufer in Kefferhausen ist fertig saniert.

Kefferhausen. Festgottesdienst mit Bischof Neymeyer in Kefferhausen. Am Abend gibt es eine Feier auf dem Anger.

Nach Jahren der Planungen, Baubesprechungen und Spendenaufrufe ist die Kirche St. Johannes der Täufer in Kefferhausen saniert. Gemeindemitglieder und Gäste freuen sich auf die Altarweihe und die Wiedereröffnung der Kirche.

Am Sonntag, 5. Februar, ist es soweit. Der Festgottesdienst mit Bischof Ulrich Neymeyr beginnt um 10 Uhr. Dabei werden auch das neue Ambo und der Tabernakel gesegnet. Ab 15.30 Uhr wird in der Kirche eine Präsentation über den Verlauf der Renovierungsarbeiten gezeigt. Um 17 Uhr wird zur Andacht in die Kirche eingeladen. Danach lädt der Kirchortrat zum Beisammensein und Feiern auf den Anger ein.

Für Bratwurst und Getränke ist gesorgt.