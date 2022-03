Einer der letzten Schandflecke in Heiligenstadt beseitigt

Heiligenstadt. Die letzte Mauer der alten Gasabfüllstation nahe des Heiligenstädter Stadions ist gefallen.

Vorerst wird auf dem Gelände nichts passieren, zahlreiche Ideen, die man für das Gelände bei der Stadt in den vergangenen 15 Jahren hatte, scheiterten an Genehmigungen. Die Fläche soll zunächst frei bleiben. „Lieber so als diesen hässlichen Schandfleck zu behalten", meint Heiligenstadts Bürgermeister Thomas Spielmann (BI). Jetzt könne man jederzeit neu überlegen.