DDR-Grenzstein aus Granit am Grünen Band.

Am Grünen Band ab Lindewerra wandern

Lindewerra. Stiftung Naturschutz Thüringen lädt am 16. Juli ein.

Zu einer Wanderung entlang des Grünen Bandes am Freitag, 16. Juli, 10 Uhr, mit Gebietsbetreuer Gerhard Propf lädt die Stiftung Naturschutz Thüringen ein. Der Weg führt von Lindewerra über die Teufelskanzel, wo eine kurze Einkehr möglich ist. Dann geht es über die Junkerkuppe, der höchsten Erhebung des Höheberges mit 511 Metern, weiter zum Ministerblick (Lindewerrablick). Dieser bietet einen atemberaubenden Blick ins Werratal sowie zum Hohen Meißner und zeigt die durch die Stiftung freigestellten Heideflächen, welche mit Ziegen beweidet werden. Nach dem Abstieg zurück nach Lindewerra besteht die Möglichkeit, das Stockmachermuseum zu besuchen und sich in einer Gaststätte für den Nachhauseweg zu stärken.

Während der Wanderung erfahren die Teilnehmer Wissenswertes über das Grüne Band und über das Leben in Lindewerra zu Zeiten des Kalten Krieges. Treffpunkt ist am Freitag der Parkplatz an der Werrabrücke. Da die Teilnehmerzahl auf 15 begrenzt ist, sind Anmeldungen erforderlich.

Anmeldung per E-Mail an gerhard.propf@snt.thueringen.de oder telefonisch unter 0172/2404473.