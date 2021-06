Am helllichten Tag in Einfamilienhaus eingebrochen

Hohengandern, Das komplette Haus, inklusive Keller und Obergeschoss, wurde durchsucht.

Montagvormittag sind bislang unbekannte Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Gerbershäuser Straße in Hohengandern im Eichsfeld eingedrungen. In der Zeit von 9.30 bis 11.30 Uhr brachen sie die Terassentür des Wohnhauses auf und durchsuchten das komplette Haus, inklusive Keller und Obergeschoss.

Mit einer Beute im Wert von über 2.000 Euro konnten sie unerkannt verschwinden. Der Sachschaden wird auf rund 1.600 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Nordhausen unter 03631/960 zu melden.

