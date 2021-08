Das Grenzlandmuseum Eichsfeld steht am ehemaligen innerdeutschen Grenzübergang Duderstadt-Worbis.

Am TLZ-Mobil in Heiligenstadt: Nachwirkungen der Teilung

Heiligenstadt. Das TLZ-Mobil hält am 19. August in der Wilhelmstraße. Gespräche und Gäste.

Mit der Redaktion der TLZ und Gästen können Leserinnen und Leser und alle Interessierten am Donnerstag, 19. August, ab 10 Uhr in der unteren Wilhelmstraße in Heiligenstadt sprechen.

Dort macht das Infomobil Station. Vorrangig geht es um das Thema „Begegnungen an der Grenze“ anlässlich des Gedenktages „60 Jahre Mauerbau“. Hintergrund sind die deutsch-deutsche Teilung und die Folgen, die noch immer nachwirken. Zu einer Gesprächsrunde laden TLZ-Chefredakteur Nils Kawig und die stellvertretende Chefredakteurin, Gerlinde Sommer, von 10 bis 12 Uhr an das Infomobil ein. Auch die Lokalredaktion Eichsfeld ist vertreten. Als Gäste stehen bereits mehrere Persönlichkeiten fest. Torsten W. Müller ist promovierter Historiker, Leiter des Eichsfeldmuseums und stammt selbst aus dem Grenzgebiet.

Gerhard Propf aus Lindewerra, ist jetzt Gebietsbetreuer am Grünen Band und seit langen Jahren Bürgermeister seines Heimatortes, an dem die Grenze so nah wie kaum irgendwo stand.

Horst Dornieden aus Teistungen kann von der Grenzübergangsstelle im kleinen Grenzverkehr berichten und auch darüber, wie sein Ort zu dem geworden ist, was er jetzt ist. Schließlich war er lange dort Bürgermeister und hat sich unter anderem um die Ansiedlung von Firmen gekümmert. Auch ist er im Vorstand des Grenzlandmuseums tätig. Nicht zuletzt ist mit Christian Simon aus Heiligenstadt einer der jungen Rückkehrer im Podium.

Das Infomobil bleibt bis 14 Uhr in der Wilhelmstraße.

Es gibt einige Ratschläge zum Umgang mit dem E-Paper unserer Zeitung, und es können Fragen rund um das Zeitungs-Abo gestellt werden.