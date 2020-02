Ampel in Uder ist umgestellt

Beim Karneval in Uder war die nagelneue Ampel von Uder ein gefundenes Fressen. Sie erntet aber nicht nur Häme, sondern sehr viel Unmut bei Einwohnern und Pendlern. Im Zuge der Sanierung der Schmiedegasse und deren Umstellung auf Gegenläufigkeit musste eine Ampel her, die den Verkehr auf der neu hergerichteten Kreuzung steuert. Es gibt eine neue Linksabbiegerspur auf der Straße der Einheit, und auch Fußgänger bekommen Rot oder Grün angezeigt.

Allerdings lief es nicht wie gewünscht. Es fehlten noch die Induktionsschleifen für die neue Ampel. Die konnten auch so schnell nicht installiert werden. Das Wetter musste passen, weiß Bürgermeister Gerhard Martin (CDU). Also musste ein Provisorium mit einer Baustellenampel her. Das sollte erst zu Weihnachten beendet sein, dann Ende Januar. Es musste aber erst Ende Februar werden und Gerhard Martin Schreiben, Anrufe und Nerven kosten. „Dabei fällt sie gar nicht in unsere Zuständigkeit als Gemeinde“, erklärt Martin. Die sei nämlich nur für die Gehwege und Nebenanlagen zuständig.

Zuständig für die Ampel ist das Landesamt für Bau und Verkehr, auch die Verkehrsbehörde des Landkreises hat ein Wörtchen mitzusprechen. Der Ärger aber liegt in diesem Fall in dem Problem, dass es in Uder einen Gemeinderatsbeschluss gibt, dass sich die Ampel um 21 Uhr abschalten und erst zum Berufsverkehr wieder ihren Dienst tun soll. „Das aber lehnt die Verkehrsbehörde des Landkreises ab“, sagt Martin. „Da wird es noch Gespräche geben müssen“. Zwischenzeitlich wurde schon die Schulstraße gesperrt, damit die Baustellenampel, die nicht als Bedarfsampel geschaltet werden konnte, nur in zwei statt drei Phasen läuft. Mitunter staute sich der Verkehr kilometerweit.

Gern hätte der Bürgermeister auch erfahren, dass nun die „normale“ Ampel in eine Probephase geht. Das ist am Dienstag geschehen. „Wir werden sehen, wie sich das entwickelt.“ Sauer ist er nicht nur wegen der mangelnden Kommunikation, sondern auch darüber, dass die Planfeststellung schon aus dem Jahr 2008 datiert. „Es war genug Zeit“, meint er. Jetzt hofft er, dass die Probephase nicht zu lange dauert und die Ampel bald ihren Dienst als Bedarfsampel aufnimmt, auf der Hauptstraße Grün zeigt und nur umspringt, wenn es für Verkehrsteilnehmer und Fußgänger nötig ist.