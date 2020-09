Ampelbau und neuer Versuch der Stadtbusanbindung – Straße wird voll gesperrt

Eine neue Baustelle wird sich ab kommenden Montag für etwa 14 Tage auf dem Heiligenstädter Holzweg auftun. Etwa auf Höhe der Einmündung des Margarethenweges gibt es eine Bushaltestelle, die durch das Anwachsen der Wohngebiete Honiggrube und Hoher Rain 1 bis 4 immer stärker frequentiert ist. Darum muss der Holzweg an dieser Stelle mit einer neuen Fußgängerampel ausgestattet werden. Das erklärte Thomas Fleischhauer von der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Heiligenstadt in der jüngsten Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses.

Die Errichtung dieser Ampel übernimmt das Land Thüringen, da es sich um eine Landesstraße handele. Ab Montag, 7. September, beginnen die Bauarbeiten durch das Landesamt für Bau und Verkehr. „Unter Vollsperrung in diesem Bereich“, erklärt Fleischhauer. Die neuen Arbeitsschutzrichtlinien machten es mittlerweile unmöglich, solche Arbeiten nur bei einer halbseitigen Sperrung durchführen zu können. Man wisse, dass es sich hier um eine hochfrequentierte Pendlerstrecke handele. „Wir werden die Umleitungen aus Richtung Südeichsfeld ausschildern.“ Laut Fleischhauer sollen Pendler in Richtung Heiligenstadt oder in Richtung Südeichsfeld über das Pferdebachtal geleitet werden, alternativ steht auch die Strecke über Lutter zur Verfügung. Was auf keinen Fall ginge, sei, dass sich der Berufsverkehr über die Wohngebiete ergieße. Die Sperrung werde fast eins zu eins dem entsprechen, was vom Ibergrennen schon bekannt sei.

Eigentlich sollte im Zuge des Ampelbaus auch die Bushaltestelle ausgebaut werden und wie schon viele andere Haltestellen in der Stadt auf Barrierefreiheit umgestellt werden, damit die Fahrgäste leichter in die Busse kommen. Doch diese Maßnahme, für die etwa 40.000 Euro veranschlagt sind, sei im Rahmen des ersten Nachtragshaushaltes, der gerade in den Fraktionen und Ausschüssen diskutiert wird, ins nächste Jahr verschoben.

In Sachen Stadtbus entspann sich im Ausschuss eine rege Diskussion. Es gehe genau um die neuen Wohngebiete in Richtung Iberg, aber auch am Hohen Rott, die ständig weiter wachsen und nach Meinung vieler Stadträte und auch der Stadtverwaltung an die Stadtbuslinien angeschlossen werden müssten. Doch das sei Sache der Eichsfeldwerke-Tochter EW Bus. Bisher habe sich der Anschluss mangels Fahrgästen nicht gelohnt, hieß es. Jetzt aber stehe man vor neuen Bedingungen, da viele junge Familien in den Gebieten gebaut haben, deren Kinder zur Schule müssen. Probleme aber gebe es dann mit der Taktung. Bisher gebe es einen 30-Minuten-Takt. Doch über die Wohngebiete würde sich dieser auf mindestens 40 Minuten erhöhen. Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) kündigte an, noch einmal mit den Eichsfeldwerken ins Gespräch gehen zu wollen, um über die Möglichkeit der Anbindung zu sprechen, über eine mögliche neue stündliche Taktung oder eventuell sogar über einen dritten Stadtbus.