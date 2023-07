An Eichsfelder Berufsschule sind die Besten des Jahrgangs vier junge Damen

Leinefelde. 38 Absolventen der Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung der Staatlichen Berufsbildenden Schule in Leinefelde bekommen ihre Zeugnisse. Schulleiterin Petra Stubenitzky hat für sie noch ein paar Tipps.

38 Absolventinnen und Absolventen der Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung der Staatlichen Berufsbildenden Schulen Eichsfeld in Leinefelde erhielten jetzt ihre Abschlusszeugnisse. Und das in einem ganz feierlichen Rahmen. Die Schülerinnen und Schüler, berichtet Abteilungsleiterin Petra Deußing, hatten ihre Abschlussfeier selbst organisiert und dazu ihre Familien, Freunde und Lehrer in ein stimmungsvolles Ambiente nach Gernrode eingeladen.

Besonders freuen durften sich die erfolgreichsten jungen Damen und Herren, denn sie wurden mit Sachpreisen geehrt. Eine Eins vor dem Komma schafften neun Schülerinnen und Schüler. Die Besten waren Malin Thume (1,2), Marie Kruse (1,2), Johanna Müller (1,4) und Eva Pfeilmeier (1,5).

Schulleiterin Petra Stubenitzky entließ die jungen Leute in einen neuen Lebensabschnitt und hielt die Abschiedsrede. Sie verglich die Reise der Schülerinnen und Schüler mit einer Bergbesteigung und betonte, dass Einsatz, Ausdauer und Mut erforderlich waren, um die Herausforderungen des Fachabiturs zu meistern und letztendlich den Gipfel des Erfolges zu erreichen.

Sie lobte die Absolventen aber auch für ihre harte Arbeit, ihre Entschlossenheit und den unermüdlichen Einsatz während ihrer Ausbildung. Trotz verschiedener Hindernisse seien sie tapfer auf ihrem Weg vorangeschritten und hätten Stärke und Durchhaltevermögen gezeigt.

Die Schulleiterin nutzte zudem die Gelegenheit, um an Höhepunkte der Ausbildung zu erinnern. So betreuten die Schüler beispielsweise einen Stand auf der Übungsfirmenmesse in Bad Hersfeld. In Erinnerung bleiben sicher auch die Klassenfahrten nach Berlin und Hamburg, die den Zusammenhalt stärkten, und sie erlebten wirtschaftliche und politische Zusammenhänge. Beim Planspiel Wirtschaftswoche gründeten die Fachoberschüler fiktive Firmen, agierten als deren Leitung und erfuhren, welchen Einfluss ihre Entscheidungen auf die Entwicklung einer Firma haben.

Die Absolventen ermutigte die Schulleiterin, sich auf die fachlichen wie auch auf die menschlichen Eigenschaften zu konzentrieren, denn nur so könnten sie eine erfolgreiche und glückliche Karriere haben.

„Die Zeugnisübergabe an die erfolgreichen Fachabiturienten markiert einen wichtigen Meilenstein in ihrem Bildungsweg und legt den Grundstein für ihre zukünftigen beruflichen Wege. Die SBBS Eichsfeld ist stolz auf ihre Absolventen“, sagte Petra Deußing.