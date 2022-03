Analyse von Wasser und Erdboden

Niederorschel. Annahme von Proben in Niederorschel zur Bestimmung von Parametern und Nährstoffen.

Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie bietet am Donnerstag, 24. März, von 16.15 bis 17.15 Uhr im Niederorscheler Rathause die Möglichkeit, Wasser- und Bodenproben untersuchen zu lassen. Gegen einen Unkostenbeitrag kann das Wasser sofort auf den pH-Wert und die Nitratkonzentration untersucht werden. Dazu sollte frisch abgefülltes Wasser, etwa ein Liter, in einer Kunststoff-Mineralwasserflasche mitgebracht werden. Auf Wunsch kann die Probe auch auf verschiedene Einzelparameter wie Schwermetalle oder auf Brauchwasser- oder Trinkwasserqualität überprüft werden. Auch Bodenproben für eine Nährstoffbedarfsermittlung sind willkommen. Es sollte insgesamt etwa 500 Gramm Erde aus mehreren Stellen des Gartens entnommen werden, so dass eine Mischprobe entsteht. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.