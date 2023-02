Angebot für Trauernde im Eichsfeld

Heiligenstadt. Die Caritas lädt zum Trauercafé nach Heiligenstadt ein. Geboten werden dort auch Gespräche mit Trauerbegleitern.

Zum Trauercafé lädt die Caritas ein. Ehrenamtliche Trauerbegleiter und Mitarbeiter der Caritas begleiten diese Nachmittage und stehen Betroffenen dann auch für Gespräche zur Verfügung. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, heißt es in der Mitteilung.

Das nächste Trauercafé findet am Mittwoch, 8. Februar, in der Zeit von 16 bis 18 Uhr im Caritashaus in Heiligenstadt, Bahnhofsplatz 3, statt. Jeden zweiten Mittwoch im Monat ist es geöffnet. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer: 03606 / 50970 oder sie können eine E-Mail an sterner.h@caritas-bistum-erfurt.de schreiben.