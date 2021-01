Angebranntes Essen ruft in Heiligenstadt Feuerwehr auf den Plan

Die Heiligenstädter Feuerwehr rückte am Sonntagvormittag zu einem Einsatz in die Dürerstraße aus. Ein aufmerksamer Nachbar hatte die Rettungsleitstelle verständigt, dass in einer angrenzenden Wohnung ein Rauchwarnmelder ausgelöst wurde.

Die Einsatzkräfte klopften an der betreffenden Wohnungstür, woraufhin der schlafende Bewohner wach wurde. Grund für das Auslösen des Rauchwarnmelders war angebranntes Essen, heißt es auf der Facebookseite der Heiligenstädter Wehr. Dieses habe zu einer Rauchentwicklung in mehreren Räumen geführt. Seitens der Feuerwehr seien keine weiteren Maßnahmen erforderlich gewesen.