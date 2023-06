Angetrunkener Lkw-Fahrer in Heiligenstadt gestellt

Heiligenstadt. Die Polizei stellt den Mann bei einer Kontrolle in der Eichsfelder Kreisstadt. Für den Fahrer hat das Folgen.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld kontrollierten am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr in Heiligenstadt in der Dingelstädter Straße den 47-jährigen Fahrer eines Lkw Nissan. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 1,52 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der Führerschein beschlagnahmt und Anzeige erstattet, so die Polizei.

