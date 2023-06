Einen Polizeieinsatz gab es in Heiligenstadt nach einem Unfall.

Angetrunkener mit E-Scooter in Heiligenstadt gestürzt

Heiligenstadt. Die Eichsfelder Polizei ermittelt zur Unfallursache. Verletzungen des Mannes im Krankenhaus behandelt.

Ein Mann ist am Sonntagnachmittag mit einem E-Scooter gestürzt. Der Unfall ereignete sich im Holzweg in Heiligenstadt. Beim Eintreffen der Polizeibeamten nahmen diese Alkoholgeruch wahr und veranlassten bei dem Verunfallten eine Blutprobenentnahme wegen des Verdachtes einer Trunkenheitsfahrt. Vermutlich liegt hier auch die Ursache des Unfalls, welche noch ermittelt werden muss, so die Polizei. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, um die Sturzverletzungen behandeln zu lassen.