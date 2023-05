Anhaltende Hilfsbereitschaft im Eichsfeld für Lisa

Heiligenstadt. Die Eichsfelder zeigen sich weiterhin solidarisch mit Lisa aus Günterode. Jetzt hat auch der 1. SC 1911 Heiligenstadt für sie gespendet.

Die Welle der Hilfsbereitschaft für Lisa Blase aus Günterode ebbt nicht ab. Auch der 1. SC 1911 Heiligenstadt zeigt sich solidarisch mit der verunglückten jungen Frau und ihrer Familie. Am Samstag übergab Sportdirektor Marc Werner im Vorfeld des Heimspiels gegen Eintracht Sondershausen einen Scheck über 1019 Euro an Lisas Mutter Karina.

Das Geld stamme von Vereinsmitgliedern und aus den Einnahmen aus dem Spiel gegen Gera Westvororte vom Ostersamstag, erklärt Christoph Rodenstock, Vizepräsident des Sportvereins. Auch Geld aus dem Treuhandkonto, dass der Verein eingerichtet hatte, floss in die Summe mit ein. Darüber hinaus hatten sich auch die gegnerische Mannschaft und deren Fans an der Spendenaktion beteiligt. Das Treuhandkonto bleibe für weitere Spenden geöffnet, so Rodenstock. Die Nummer sei auf den Vereinsseiten in den sozialen Medien zu finden. „Es ist uns wichtig, dass wir bei solchen Geschehnissen helfen können, vor allem, wenn sie so junge Menschen aus der Region betreffen. Es kann schließlich jeden jederzeit treffen. Und wenn wir helfen können, tun wir das gerne.“

Karina Blase dankte allen Spendern für die Unterstützung der Familie. „Wir sind ja komplett auf uns allein gestellt, allein schafft man das nicht.“ Ohne solche Aktionen könne sie beispielsweise ihre Tochter in der Rehaklinik nicht besuchen, die drei Autostunden entfernt liege. Neben der körperlichen und mentalen Belastung seien gerade die Kosten, die nicht im normalen Haushaltsbudget eingeplant seien, ein gravierender Punkt. „Und wir wissen nicht, was noch alles auf uns zukommt.“