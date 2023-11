Anlaufstelle für unzufriedene Eichsfelder

Heiligenstadt. Bürger können sich an den Petitionsausschuss des Landtags wenden. Der bietet nun eine Sprechstunde in Heiligenstadt an.

Regelmäßig bietet der Petitionsausschuss des Thüringer Landtags Bürgersprechstunden in den Landkreisen an. Diese werden von Landtagsabgeordneten durchgeführt. Die nächste Bürgersprechstunde im Eichsfeld findet am Dienstag, 21. November, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr im Landratsamt in Heiligenstadt, Göttinger Straße 5, Haus 2, im Kreistagssaal statt. Termine für die Sprechstunden können telefonisch unter der Rufnummer 0361/3772135 vereinbart werden. Das teilt die Kreisverwaltung mit.

Bürger, die nicht die Möglichkeit haben, den Termin wahrzunehmen, können sich auch schriftlich an den Thüringer Landtag, Petitionsausschuss, Jürgen-Fuchs-Straße 1, in 99096 Erfurt, wenden. Petitionen können außerdem online auf der Petitionsplattform eingereicht werden: https://petitionen.thueringer-landtag.de/

Nach Artikel 14 der Verfassung des Freistaats Thüringen hat jede und jeder das Recht, sich mit Bitten und Beschwerden an die Volksvertretung zu wenden. Petitionen können in eigener Sache, für andere oder im allgemeinen Interesse eingereicht werden.

Der Petitionsausschuss ist zuständig, wenn Eingaben Entscheidungen von Landesbehörden oder anderen Stellen betreffen, die der Aufsicht des Freistaats unterliegen. Der Petitionsausschuss befasst sich beispielsweise mit sozialen Angelegenheiten, Kommunalabgaben, Umweltproblemen, Fragen der öffentlichen Ordnung oder baurechtlichen Angelegenheiten. Er nimmt auch Anregungen zur Änderung von Landesgesetzen entgegen. Privatrechtliche Angelegenheiten wie beispielsweise Mietstreitigkeiten kann der Petitionsausschuss nicht überprüfen.