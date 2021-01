Anschlussstelle Göttingen ist heute und morgen gesperrt

Göttingen. Die Anschlussstelle ist an den beiden Tagen jeweils in der Zeit von 9 bis voraussichtlich 16 Uhr vollgesperrt.

Am heutigen Donnerstag und am Freitag kommt es auf der A7 in Fahrtrichtung Hannover an der Anschlussstelle Göttingen zu Verkehrsbehinderungen.

Aufgrund von Gehölzarbeiten wird die Anschlussstelle Göttingen in Fahrtrichtung Hannover an den beiden Tagen jeweils in der Zeit von 9 bis voraussichtlich 16 Uhr vollgesperrt.

In dem Zeitraum ist es nicht möglich von der A7 aus Kassel kommend von der Abfahrt Göttingen abzufahren und auch nicht möglich die A7 in Fahrtrichtung Hannover aufzufahren.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten auf die angrenzenden Anschlussstellen auszuweichen. Die Autobahn GmbH des Bundes bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.