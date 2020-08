Anschlussstelle Heiligenstadt: Auf- und Abfahrt ist länger gesperrt

Noch bis 4. September ist die Auf- und Abfahrt an der Anschlussstelle Heiligenstadt auf der A 38 in Richtung Göttingen voll gesperrt. Laut Kenntnis der Stadtverwaltung Heiligenstadt werden während der fast zweiwöchigen Sperrung Wartungsarbeiten durchgeführt. Ab dem 7. September soll das gleiche auf der Gegenrichtung geschehen. Dann wird in Richtung Leipzig für zwei Wochen gesperrt.

Pendler in Richtung Göttingen können im Moment erst bei Arenshausen auf die A 38. Wer aus Richtung Leipzig in die Kreisstadt will, muss in Leinefelde abfahren. Ab dem 7. September geht es in Fahrtrichtung Leipzig erst in Leinefelde auf die Autobahn, Pendler aus Richtung Göttingen müssen beim Nachhauseweg in Arenshausen abfahren.