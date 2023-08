Anstatt zu gehen: Jugendliche randalieren in Eichsfelder Garten

In Uder ist ein Streit in einem Garten eskaliert. Die Polizei schrieb mehrere Anzeigen. (Symbolbild)

Uder. Ein 36-Jähriger hatte am Mittwochabend vergeblich versucht, seine Gäste zum Gehen aufzufordern, so dass es zum Streit kam.

Ein 36 Jahre alter Gartenbesitzer wollte am Mittwochabend seine Gäste zum Gehen bitten. Doch laut Polizei gefiel das denen nicht sonderlich, so dass es zu einem Streit in der Brückenstraße kam. Trotz mehrfacher Aufforderung hätten sich die Jugendlichen geweigert, das Anwesen zu verlassen, so dass der Mann sie dazu drängen musste.

Kurze Zeit später hätten sich dann mehrere Unbekannte im Garten befunden und verschiedene Gegenstände beschädigt. Auch sei es im Zuge der Streitigkeiten zu einer versuchten Körperverletzung gegenüber dem Gartenbesitzer gekommen. Es wurden mehrere Anzeigen wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch angefertigt.

