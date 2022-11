Anträge sind unterzeichnet

Thomas Spielmann (links), Christina Janik und Matthias Heß, unterzeichnen die Fusionsanträge an das Land Thüringen.

Heiligenstadt. Für die endgültigen Verträge bleibt noch Zeit zum Verhandeln

Die Oberhäupter von Heiligenstadt, der Gemeinde Hohes Kreuz und der Gemeinde Glasehausen haben Montagabend die Anträge zur Fusion unterschrieben, noch nicht die Verträge. Die müssen nun erst ausgehandelt werden.

Dafür bleibt noch Zeit, sich einig zu werden, was in den Fusionsverträgen am Ende steht. Siemerode, Bischhagen, Mengelrode, Streitholz und Glasehausen wollen gern zum 1. Januar 2024 Ortsteile der Kreisstadt werden.