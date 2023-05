Antragsstopp für ein Thüringer Förderprogramm

Eichsfeld. Für das Förderprogramm „Aktiv vor Ort“ können dieses Jahr keine Anträge mehr gestellt werden. Die Ehrenamtsstiftung erläutert den Hintergrund.

Für das Förderprogramm „Aktiv vor Ort“ können in diesem Jahr keine Anträge mehr gestellt werden. Das teilt die Thüringer Ehrenamtsstiftung mit. Das Antragsvolumen überschreite bereits um ein Vielfaches die zur Verfügung stehende Fördersumme von 750.000 Euro – bereitgestellt vom Land Thüringen. Das Programm war erst vor fünf Wochen gestartet worden.

„Wir bedauern sehr, dass wir schon nach so kurzer Zeit einen Antragsstopp verhängen müssen. Andererseits freuen wir uns über den enormen Zuspruch, der von der regen Aktivität der Vereine in ganz Thüringen zeugt“, so Niels Lange, Geschäftsführer der Thüringer Ehrenamtsstiftung. Aktuell lägen rund 250 Anträge vor, die nach Eingangsdatum bearbeitet würden. Dieses werde einige Zeit in Anspruch nehmen, die Stiftung bittet um Verständnis.

Das Förderprogramm wurde dieses Jahr zum dritten Mal aufgelegt. Es richtet sich an gemeinnützige Organisationen und Initiativen vorwiegend im ländlichen Raum, die mit ihrem Engagement unter anderem Brauchtum und Traditionen pflegen, in den Bereichen Senioren, Kinder- und Jugendarbeit aktiv sind oder sich für den Umweltschutz und Projekte zur Dorferneuerung einsetzen.