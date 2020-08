Fabian Trümper hat vor seinem Haus in der Mägdelei in Worbis schon eine Warnbake aufgestellt, weil die Treppe mehrmals von Fahrzeugen beschädigt wurde.

Worbis. Rücksichtslose Autofahrer ärgern Anwohner der schmalen und abschüssigen Straße in Worbis.

Anwohnerärger in der Worbiser Mägdelei: Geschwindigkeitsbegrenzung soll’s richten

Der Ärger bei Fabian Trümper war und ist groß. Besonders, als die Ampelkreuzung an der Alten Polizei in Worbis gesperrt war. Da nutzten Ortskundige die Mägdelei nämlich als Abkürzung. Und auch heute noch ist die schmale und abschüssige Straße für einige eine ideale Ausweichmöglichkeit, wenn die Ampel auf Rot umzuschalten beginnt. Oft wird dann dort viel zu schnell gefahren. Nachdem sein Treppenaufgang unter rücksichtslosen Autofahrern schon mehrmals gelitten hat, hat er nun eine Warnbake vor seinen Eingang gestellt, wünscht sich aber vor allem eine Verkehrsberuhigung in irgendeiner Form.