Noch bis Sonntag, 11. Oktober, finden die Apfeltage in Duderstadt statt – der kleine Bruder vom Apfel- und Birnenmarkt. Am Sonntag öffnen die Geschäfte von 13 Uhr bis 18 Uhr. Bereits am vergangenen Montag startete ein Suchspiel, beim dem sich in den Schaufenstern der teilnehmenden Geschäfte in der Innenstadt die kleine Raupe versteckt hat. Neben der Raupe steht jeweils ein Buchstabe. Alle Buchstaben zusammen ergeben das Lösungswort. Dieses schreibt man auf eine Teilnehmerkarte, die es in den Geschäften gibt. Zu gewinnen gibt es Gutscheine. Der Hauptpreis ist ein Einkaufsgutschein vom Treffpunkt Stadtmarketing Duderstadt über 200 Euro. Abgabeschluss ist Sonntag, 11. Oktober. Die Duderstädter Geschäfte überraschen von Donnerstag bis Sonntag mit besonderen Aktionen.