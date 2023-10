Das Team der Schwanen-Apotheke in Heiligenstadt beteiligt sich an der Protestaktion in der Landeshauptstadt.

Eichsfeld. Die Inhaber mehrerer Apotheken in Heiligenstadt und Uder schließen am Mittwochmittag ihre Türen. Das ist der Hintergrund:

Im Juni ging die Apothekerschaft bundesweit auf die Straße, daran soll jetzt nach Auskunft des Apothekerverbands angeknüpft werden. Am 1. November protestieren nicht nur Apotheker, sondern auch Ärzte, Zahnärzte und Psychotherapeuten gemeinsam mit ihren Teams vor dem Thüringer Landtag gegen den drohenden Kollaps in der ambulanten Versorgung.

Daher bleiben die Heiligenstädter Apotheken von Markus Rosenthal, Karin Arand und Hartmut Anders sowie die Apotheke von Martina Kaufhold in Uder am Mittwoch ab 12 Uhr geschlossen. Eine Versorgung in Notfällen erfolgt über Notdienstapotheken in der Region.

„Die Teilnahme an der Protestveranstaltung in Erfurt ist eine gemeinschaftliche Aktion der Apothekenteams aus Heiligenstadt und Uder“, so Anika Lerch von der Schwanen-Apotheke in Heiligenstadt. Zur zentralen Kundgebung vor dem Landtag wolle man geschlossen und mit vereinten Kräften ein Zeichen setzen.

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände hat den November zum Protestmonat erklärt. An jedem Mittwoch sollen in einer Region in Deutschland die Apotheken geschlossen bleiben, zudem gibt es jeweils eine zentrale Protestkundgebung.