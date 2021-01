Arbeiten an Außenfassade der Worbiser Wipperwelle

Worbis. Nicht mehr für jedermann ist das Schwimmbecken der Wipperwelle nutzbar. “Wir gehen zu den Anfängen des Bades zurück”, sagt Andreas Ebert, Geschäftsführer der Sport und Freizeit Leinefelde-Worbis GmbH, die neben dem Worbiser Bad auch das Leinebad, das Worbiser und Leinefelder Stadion sowie die Sporthalle in Beuren im Auftrag der Stadt Leinefelde-Worbis betreibt.

Die Wipperwelle werde wieder als Lehrbad betrieben. Aus diesem Grund sei es auch einmal errichtet wurden, weiß Andreas Ebert. Das heißt, dass im Worbiser Hallenbad weiterhin der Schwimmunterricht der Schulen und die Gesundheitskurse stattfinden werden. Alle anderen, die ihre Bahnen ziehen wollen, werden dies im Leinebad tun müssen.

Dennoch gibt es auch eine gute Nachricht für die Worbiser, denn an drei Tagen wird es nach dem Lockdown weiterhin möglich sein, die kleine Saunalandschaft in der Wipperwelle zu besuchen. Dienstag ist Frauensauna, Mittwoch und Donnerstag gemischte Sauna. An allen drei Tagen öffnet die Wipperwelle von 16 bis 22 Uhr für die Saunafreunde.

Investiert werde in das Gebäude und die Technik fortlaufend, so Ebert. So habe man den Putz der Außenfassade am Fahrstuhlturm gerade erneuert.