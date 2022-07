Arbeiten an Kreisstraßen

Göttingen. In den Sommerferien wird bei den Göttinger Nachbarn gebaut.

Das Mehrjahresprogramm des Landkreises Göttingen für den Ausbau von Kreisstraßen einschließlich Radwegen und Brückenbau für die Jahre 2019 bis 2023 sieht ab 2022 Maßnahmen im Umfang von 11,5 Millionen Euro vor.

Drei von diesen werden während der diesjährigen niedersächsischen Sommerferien umgesetzt. So wird an der K 18 die Einmündung Charlottenburg zwischen Beienrode und Etzenborn umgebaut. Unterhaltungsarbeiten der Kreisstraßenmeisterei Osterode am Harz sehen punktuelle Ausbesserungen von Oberflächenschäden im Fahrbahnbereich vor. Betroffen sind die K 415 in Bad Sachsa und die K 106 Rollshausen bis zur B 247. Auch hier sind die Arbeiten in den Sommerferien geplant.