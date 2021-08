Arbeiten auf Eichsfelder Terrassen statt im Büro

Coworking Eichsfeld ist auf Sommertour und macht am 12. August im Bürgerhaus in Dingelstädt Station. Elena Lopez hofft auch hier auf eine große Resonanz.

Die Arbeitswelt verändert sich. Das hat nicht nur die Coronapandemie gezeigt, in der sich heimische Wohnzimmer aber auch Küchen und Kinderzimmer in Büros verwandelten. Die Eichsfelder haben damit unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Die einen finden es super, andere hatten so ihre Schwierigkeiten, was mitunter nicht zuletzt technisch bedingt war. Auf gemeinsames Arbeiten setzen derweil Elena Lopez und Claudio Garcia vom Coworking Eichsfeld.

Hierbei geht es darum, andere Menschen zu treffen, sich zu vernetzen, Interessantes aus anderen Branchen und Altersgruppen zu hören, Synergien zu nutzen und den eigenen Horizont zu erweitern. Und die beiden Hauptakteure verfolgen außerdem das Ziel, dass man nicht unbedingt zu Hause oder in einem festen Büro arbeiten muss, sondern man sich für bestimmte Zeiten Büroflächen anmietet.

Interesse kommt aus vielen unterschiedlichen Berufsgruppen

Um Coworking Eichsfeld bekannter zu machen, gehen Elena Lopez und Claudio Garcia jetzt auf Sommertour. Die Auftaktveranstaltung fand bereits in Heiligenstadt statt. Mit dabei waren 16 interessierte Frauen und Männer, die bei guten Wetter in der Wilhelmstraße 84 drinnen und draußen ihrer Arbeit nachgingen. „Es war toll, dass von Sartoriusmitarbeitenden über Handwerker bis hin zu Selbstständigen aus unterschiedlichen Bereichen ganz verschiedene Menschen das Angebot nutzen wollten“, freut sich Claudio Garcia über die Resonanz.

Am 12. August geht es nun nach Dingelstädt ins Bürgerhaus. Bis lang haben sich für diesen Termin 13 Interessenten angemeldet. Kurzentschlossene können aber gern auch spontan vorbeischauen, um sich zu informieren. Als kleine Überraschung hat die Stadt den Teilnehmern einen kostenlosen Freibadbesuch an dem Tag spendiert. Nach getaner Arbeit können sie sich also auch noch mit einem Sprung ins kühle Nass belohnen.

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen

Nächste Station der Sommertour wird der ökologische Lehrgarten in Duderstadt sein. Und letzter Halt wird dann auf dem Scharfenstein gemacht, wo man arbeiten und zugleich den Blick von der Terrasse ins Land schweifen lassen kann. Bei schlechtem Wetter gibt es drinnen Arbeitsplätze. Die Veranstaltungen sind jeweils von 9 bis 17 Uhr geplant. Auf der Burg wird es zudem an dem Tag eine After-Work-Party geben.

Im Herbst steht für Elena Lopez und Claudio Garcia schon gleich der nächste große Schritt an. Dann werden sie ihren ersten sogenannten Coworking Space im Eichsfeld eröffnen, und zwar in Heiligenstadt in der ehemaligen Druckerei Cordier in der Windischen Gasse 11a. In dem alten Drucksaal, der gerade renoviert wird, werden die beiden Initiatoren Arbeitsplätze schaffen. In dem Gemeinschaftsraum können die Nutzer aus unterschiedlichen Branchen arbeiten. Bei einer Pause und einem Kaffee kommen die Leute bestimmt ins Gespräch. Während die einen erzählen, wo es vielleicht bei ihnen hakt, haben die anderen möglicherweise eine hilfreiche Idee. Was man für die Arbeit braucht, kann laut Garcia vor Ort gemietet werden.

Sommertour

Dingelstädt: 12. August, Bürgerhaus, Bei der Kirche 6

Duderstadt: 2. September, Ökologischer Lehrgarten, Rosengasse

Leinefelde: 16. September, Burg Scharfenstein mit After-Work-Party