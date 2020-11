Arbeiten für die Präsentation der Heiligenstädter Palmsonntagsprozession laufen

Während das große prachtvolle Portal des Eichsfeldmuseums für Besucher dieser Tage noch geschlossen bleiben muss, wird im Inneren ordentlich gebaut, nämlich in der ersten Etage. „Ja“, nickt Hausherr Torsten W. Müller. Ein Teil der Neukonzeption werde bereits umgesetzt.

Vor allem geht es in diesem ersten Schritt um die Sichtbarmachung des immateriellen Unesco-Kulturerbes, die Palmsonntagsprozession. Am Montagabend ergriff Müller die Gelegenheit, den Mitgliedern des städtischen Kulturausschusses die Baufortschritte und den aktuellen Sachstand vorzustellen.

Die Holz-Skulptur "Schmerzensmann" aus dem ehemaligen Jesuitenkolleg ist im Eichsfeldmuseum ausgestellt. Der verwundete Christus könnte früher vielleicht Teil eines Osterspiels gewesen sein und auch bei Prozessionen mitgeführt worden sein. Foto: Eckhard Jüngel

So zum Beispiel, dass der zweite dringend notwendige Rettungsweg im Zuge der Umgestaltung errichtet wurde. Er verläuft nun durch einen Durchbruch mit einer nagelneuen Tür samt Panikschloss auf den Vorplatz von St. Marien. „Dafür waren Gespräche mit Thomas Nitz vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie notwendig.“ Auch eine feuerfeste Treppe sei inzwischen installiert, deren Beleuchtung geklärt, auch mit dem Anbau des Geländers habe der städtische Bauhof schon begonnen.

Beamer-Projektionsflächewird derzeit aufgestellt

Das ist eine Sache, aber eine andere ist die Gestaltung der Ausstellungsräume für die Palmsonntagsprozession, nach deren Fertigstellung die Gäste einen ersten Eindruck nicht nur von dem Kulturerbe selbst bekommen, sondern auch davon, wie das gesamte Haus einmal neu gestaltet werden soll. Um die Innengestaltung, so Müller, kümmert er sich gemeinsam mit dem Bauamt, die Ausführung übernimmt auch hier der Bauhof. Die Aufstellung einer Beamer-Projektionsfläche durch Trockenbauwände sei im vollen Gange, bald könne vielleicht schon die erste Farbe an die Wand. Bereits geliefert, aufgebaut und verkabelt seien zwei Kurzdistanzbeamer mit DVD-Playern und Boxen sowie eine Surround-Anlage. Sie sollen später auf den beiden Projektionswänden Filmaufnahmen der Palmsonntagsprozession wiedergeben, mit Gesängen und den Blaskapellen, sodass der fremde Gast einen Eindruck von der jahrhundertealten Tradition bekommt.

„Leider“, so sagt Müller, „haben wir nur Aufnahmen von einer Prozession, bei der es furchtbar geregnet hat. Also sieht man fast nur Regenschirme.“ Eigentlich sollte zur Palmsonntagsprozession 2020 ein Filmteam neu drehen, das Wetter sollte herrlich werden, doch dann musste sie ausfallen, weil der erste Corona-Lockdown herrschte. „Wir versuchen es 2021“, so Müller. „Und wenn sie wieder nicht stattfinden kann, dann 2022. Dann müssen wir eben so lange mit den Regenschirmen leben.“ Mit dieser Projektionsmöglichkeit mit Bild und Ton verfüge man nun über eine zeitgemäße museale Grund-Ausstattung. Sie konnte über Leader-Mittel und die Regionale Arbeitsgemeinschaft Eichsfeld finanziert werden. „Damit sind die idealen Voraussetzungen geschaffen.“

Die Bauarbeiten im ersten Obergeschoss sind im Gange, die ersten Vitrinen stehen bereit. Foto: Eckhard Jüngel

Der größte Raum im Nord-Flügel des Eichsfeldmuseums wird zudem zwei der sechs Bildnisse dieser großen Heiligenstädter Leidensprozession dauerhaft ausstellen. Dabei gelte es, auf der Vermittlungsebene den transitorischen und beweglichen Charakter der Prozession vorzuführen. „Diese mediale Inszenierung trägt dem Rechnung. Mithilfe der Technik können im Museum die mitgeführten Figuren, der Prozessionszug selbst sowie die mitlaufenden Menschen in unterschiedlichen Einstellungen audiovisuell erlebt werden. Der Besucher kann per Video und Ton die Prozession ,nacherleben’“, so Müller.

Die Pietà, die Schmerzhafte Mutter, wird ganzjährig gezeigt

Einmal wird das große Kreuz der Prozession schräg liegend gezeigt, aber auch die Pietà, die Schmerzhafte Mutter wird ganzjährig zu sehen sein. „Es ist eine touristische und öffentliche Aufwertung dieser Prozession“, ist Müller überzeugt. Denn sie sei schließlich ein Alleinstellungsmerkmal der Region.

Per Bewegungsmelder würden, wenn ein Besucher den Raum betritt, automatisch die Video- und Audioelemente gestartet.

So stellen sich die Planer der Neukonzeption den Palmsonntagsbereich vor. Foto: Visualisierung Carl Ulrich Spannaus / Artus.Atelier

Auch werde noch an der weiteren Gestaltung des Raumes wie Wandabwicklung, grafische Elemente, Vitrinen und ähnliches gearbeitet. Die Räume sollen der Öffentlichkeit dann zugänglich gemacht werden, wenn die komplizierten Coronabestimmungen es zulassen.

Müller hofft, dass es zur Palmsonntagsprozession 2021, so sie stattfinden kann, passiert, die beiden ausgewählten Bildnisse nach der Prozession und der Abschlussandacht nicht in ihr Depot zurückkehren, sondern feierlich in das Museum überführt werden. Sie können dann jährlich für die Prozession unkompliziert für wenige Stunden das Haus verlassen und beim Leidenszug an der gewohnten Stelle mitgeführt werden. „Wir haben alles nachgemessen, die Figuren passen durch die Durchbrüche hindurch“, sagt er.