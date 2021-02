Am Heidkopftunnel der A38 wechseln die Bauarbeiten in die Südröhre.

Die seit Oktober vergangenen Jahres andauernden Arbeiten in der Nordröhre des Heidkopftunnels der Autobahn 38 in Fahrtrichtung Göttingen sind beendet. Ab Freitag, 12. Februar, bis zum 30. April werden die Arbeiten in der Südröhre in Fahrtrichtung Halle weitergeführt.