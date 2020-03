Arbeitsagentur im Eichsfeld setzt auf Telefon und Mails

Im Zuge der Corona-Virus-Lage baut die Agentur für Arbeit in Nordhausen ihre Telefon- und Online-Zugänge aus und intensiviert sie. Zudem würden persönliche Kontakte stark reduziert und Arbeitslosmeldungen könnten nur noch telefonisch erfolgen, teilt Sprecherin Andrea Springer mit. Um die wichtigsten Dienstleistungen erbringen zu können, konzentrierten sich die Agenturen und Jobcenter in Nordthüringen vorrangig auf die Bearbeitung und Bewilligung von Geldleistungen, wie Kurzarbeiter- und Arbeitslosengeld I und II (Hartz IV). Mehr Infos zur aktuellen Corona-Lage im Live-Blog

Seit Mittwoch gelte, dass alle persönlichen Gesprächstermine ohne Rechtsfolgen entfielen. „Termine müssen nicht abgesagt werden. Ein Anruf ist entbehrlich“, heißt es. Arbeitslosmeldungen, auch für Arbeitslosengeld II, könnten per Telefon vorgenommen werden. Für Kunden der Arbeitsagentur stehen Anträge über den eService unter www.arbeitsagentur.de/eService bereit. Die Jobcenterkunden erhalten Anträge nach erfolgter Meldung per Post oder Mail. Für Weiterbewilligungsanträge und Veränderungsmitteilungen stehe hier auch das Online-Angebot jobcenter.digital bereit.

Anträge, so die Sprecherin, sollten per E-Mail übermittelt, per Post (Postleitzahl 99738) gesandt oder in den Hausbriefkasten der Dienststellen geworfen werden. „Infolge ausfallender Termine entstehen für Kundinnen und Kunden keine finanziellen Nachteile“, informiert die Agentur. Diese und die Jobcenter agierten so gut es derzeit gehe „unbürokratisch und flexibel, so dass die Versorgung aller Menschen, die auf die Geldleistungen angewiesen sind, sichergestellt ist“. Sofern es ein Notfall gebe, der eine Barzahlung erforderlich mache, müsse eine telefonische Vorabklärung erfolgen, so Springer.

„Wir sind in einer Ausnahmesituation und arbeiten daran, die Leistungen sicherzustellen“, erklärt Agenturchef Karsten Froböse. „Es wird eine Vielzahl von Anrufen geben. Nicht jeder wird sofort einen Ansprechpartner erreichen. Es wird Wartezeiten geben. Darauf müssen wir uns alle, in dieser für uns einmaligen Situation, einstellen.“