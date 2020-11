Arbeitsagentur rechnet mit Anstieg der Kurzarbeit

Die Nachfrage nach Kurzarbeitergeld wird laut Arbeitsagentur in den kommenden Wochen wieder steigen.

Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie betreffen viele Branchen, vor allem aber seien das Hotel- und Gaststättengewerbe, die Veranstaltungsbranche und Freizeiteinrichtungen sowie Kulturschaffende betroffen, heißt es von der Arbeitsagentur Nordhausen. „Die Nachfrage nach Kurzarbeitergeld wird in den nächsten Wochen wieder steigen. Wichtig ist, dass wir den betroffenen Unternehmen mit der Unterstützung ein Stück Sicherheit geben können“, betont der Vorsitzende der Geschäftsführung Karsten Froböse.

Kurzarbeit müsse durch Arbeitgeber rechtzeitig angezeigt werden. Unternehmen, die bereits eine solche angezeigt haben, sollten beachten, dass sie eine neue Anzeige stellen müssen, wenn der Bewilligungszeitraum abgelaufen sei.

Genauso verhalte es sich, wenn Firmen drei Monate in Folge Kurzarbeit nicht in Anspruch genommen hätten. „Auch dann muss nach dem Gesetz eine neue Anzeige bei der Arbeitsagentur gestellt werden“, sagt Froböse. Andernfalls könne die Kurzarbeit nicht in Anspruch genommen werden. Er rechnet mit einem erneuten Ansturm. Bereits im Frühjahr wurden daher Mitarbeiter geschult, die die Teams personell verstärken können.

Für Beratungen zur Kurzarbeit steht der Arbeitgeber-Service unter Telefon: 0800/4555520 zur Verfügung.