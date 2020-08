Arbeitskampf in Gerbershausen geht weiter

Gerbershausen. Brandbrief an Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee ist unterwegs. Weiterer Bürgerprotest in Planung.

Die Mitarbeiter der Firma Norma wollen sich mit den Schließungsplänen und dem Verlust ihrer Arbeitsplätze noch lange nicht abfinden. Die Unternehmensgruppe hatte angekündigt, sich bis 2022 aus Gerbershausen zurückziehen und ein neues Werk in Tschechien aufbauen zu wollen. Erst vor drei Wochen hatte Norma vor dem Arbeitsgericht Offenbach den Kürzeren gezogen. Das Gericht hat entschieden, dass die Firma jeweils mit den Betriebsräten in den einzelnen Standorten, also auch in Gerbershausen, gemeinsam zukunftsorientierte Lösungen erarbeiten muss. Dieses Urteil ist inzwischen wohl akzeptiert.