Armada der Rollatoren im Eichsfelder Kulturhaus bei Schlagerkonzert

Heiligenstadt. Schlagersänger Semino Rossi singt zum Muttertag in Heiligenstadt und lässt ein begeistertes Publikum zurück. Er hat noch zahlreiche Pläne und denkt nicht ans Aufhören.

„Wir sind im Herzen jung. Unsre Zeit ist noch längst nicht um. Wir sind im Herzen jung, noch immer voll in Schwung.“ Dieser Liedtext von Semino Rossi trug durch die Veranstaltung zum Muttertag im Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt. Zahlreiche Mütter waren der Einladung gefolgt, ihr Idol Semino Rossi zu erleben.

Im ersten Teil des Konzerts unterhielten Rosanna Rocci und Michael Heck das Publikum und heizten mit ihren Schlagermelodien ein. Zahlreiche Gäste konnten es nicht erwarten, Semino Rossi zu sehen. Als er nach der Pause die Bühne betrat, bekam er schon stehende Ovationen, bevor er den ersten Ton gesungen hatte.

In seinen Bewegungen war Leidenschaft zu spüren, ähnlich einem Flamencotänzer. Zahlreiche Senioren sangen, klatschten und ließen die Hüften kreisen. Die Armada der Rollatoren, die im Foyer geparkt waren, gerieten für eine kurze Zeit in Vergessenheit.

Semino Rossi verriet: „Musik zu machen ist das schönste Geschenk, dass der liebe Gott mir gegeben hat. Musik kann Krankheiten heilen.“ Und er ergänzte: „Ich habe 1985 Argentinien verlassen, um hier zu sein. Der liebe Gott hat mich hierher zu Euch gebracht. Ich danke Euch, mein Traum ist wahrgeworden“.

Ein neues Album ist schon geplant

Am Rande der Veranstaltung stand Semino Rossi für ein paar Fragen zur Verfügung. Er erzählte, dass er im nächsten Jahr sein 20. Bühnenjubiläum feiert und die letzten Jahre voller positiver Erfahrungen waren. „Vorher war nicht meine Zeit. Das Publikum hat sich für mich entschieden, dafür bin ich sehr dankbar“ so seine Bilanz.

Der Sänger hat viele Pläne, darunter zahlreiche Auftritte und Fernsehsendungen. Ende Oktober wird er im Studio sein und eine neue CD vorbereiten. „Es werden immer Schlager sein, bei denen es um die Liebe geht, das ist mein Stil“ sagt er lächelnd.

Auf die Frage nach persönlichen Wünschen antwortet er: „Gesund zu bleiben ist das wichtigste. Ich habe eine wunderbare Familie, meine Enkel Sofia und Leonhard machen mir soviel Freude und ich wünsche mir, dass alles so bleibt. Ein ganz besonderer Wunsch ist der Wunsch nach Frieden für alle Menschen. Wir alle brauchen den Frieden.“

Gern würde er mal ein Duett mit Julio Iglesias singen, erzählt er und auf die Frage nach einem besonderen Lied aus seinem Repertoire antwortet er: „Jedes Lied hat in meiner Karriere eine besondere Rolle gespielt. Das Lied ,Don’t cry for me, Argentina’ erinnert mich immer wieder an meine Heimat“.

Danach gefragt, warum so viele Frauen für ihn schwärmen, sagt er schmunzelnd: „Ich denke, meine Stimme spielt eine große Rolle. Sie erreicht die Herzen der Menschen. Frauen sind sehr romantisch. Sie haben ein besonderes Gefühl für romantische Musik, und es ist mir eine Ehre, für sie zu singen. Ich singe natürlich auch gern für die Männer“ ergänzt er.

Auf den Muttertag angesprochen, sagt er: „Ich werde Mama anrufen. Mütter sind wahre Engel und eigentlich gibt es keinen Muttertag. Jeder Tag ist Muttertag. Es gibt für mich keinen Augenblick im Leben, an dem ich nicht an Mama denke. So soll es sein!“